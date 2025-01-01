ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasShowGrid 

ShowGrid

Устанавливает значение флага видимости для сетки (FLAG_SHOW_GRID).                      

 void  ShowGrid(
   const bool  flag,  // значение флага 
   )

Параметры

flag

[in] Значение флага:

  • true — сетка становится видимой.
  • false — сетка становится невидимой.