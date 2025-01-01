ДокументацияРазделы
ColorBackground (метод Get)

Возвращает цвет фона.

 uint  ColorBackground()

Возвращаемое значение

Цвет фона.

ColorBackground (метод Set)

Устанавливает цвет заднего фона.                                          

 void  ColorBackground(
   const uint  value,  // цвет фона 
   )

Параметры

value

[in]  Цвет фона.