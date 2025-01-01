ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasFontGet 

FontGet

Получает параметры текущего шрифта.

void  FontGet(
   string&  name,      // имя
   int&     size,      // размер
   uint&    flags,     // флаги
   uint&    angle      // угол наклона
   );

Параметры

name

[out]  Ссылка на переменную для возврата имени шрифта.

size

[out]  Ссылка на переменную для возврата размера шрифта.

flags

[out]  Ссылка на переменную для возврата флагов шрифта.

angle

[out]  Ссылка на переменную для возврата угла наклона шрифта.