Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasCircleAA 

CircleAA

Рисует окружность с использованием алгоритма сглаживания

void  CircleAA(
   const int     x,       // координата X
   const int     y,       // координата Y
   const double  r,       // радиус
   const uint    clr      // цвет
   );

Параметры

x

[in]  Координата X центра окружности.

y

[in]  Координата Y центра окружности.

r

[in]  Радиус окружности.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.