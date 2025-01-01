ДокументацияРазделы
VScaleMax

Возвращает максимум на вертикальной шкале значений.

 double  VScaleMax()

Возвращаемое значение

Максимальное значение на вертикальной шкале.

Устанавливает максимум на вертикальной шкале значений.                        

 void  VScaleMax(
   const double  value,  //   значение на вертикальной шкале 
   )

Параметры

value

[in] Максимальное значение.