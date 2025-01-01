ДокументацияРазделы
Destroy

Уничтожает графический ресурс.

void  Destroy();

Примечание

Если графический ресурс создавался с привязкой к объекту чарта, то объект чарта удаляется.