MaxDescrLen (метод Get)

Возвращает максимальную длину дескрипторов.

 uint  MaxDescrLen()

Возвращаемое значение

Значение максимальной длины дескрипторов.

MaxDescrLen (метод Set)

Устанавливает максимальную длину дескрипторов.                          

 void  MaxDescrLen(
   const uint  value,  // максимальная длина
   )

Параметры

value

[in] Значение максимальной длины дескрипторов.