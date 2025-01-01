ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasColorUpdate 

ColorUpdate

Обновляет цвета серий (по заданной позиции).

 bool  ColorUpdate(
   const uint  pos,  // индекс
   const uint  clr,  // цвет
   )

Параметры

pos

[in] Индекс серии — порядковый номер её добавления, начиная с 0. 

clr

[in] Значение цвета.

Возвращаемое значение

true в случае успеха, иначе — false.