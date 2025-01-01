ДокументацияРазделы
TextWidth

Получает ширину текста.

int  TextWidth(
   const string  text      // текст
   );

Параметры

text

[in]  Текст для измерения.

Возвращаемое значение

ширина текста в пикселях

Примечание

Для измерения текста используется текущий шрифт.