PolygonAA

Рисует многоугольник с использованием алгоритма сглаживания.

void  PolygonAA(
   int&        x[],                // массив координат X
   int&        y[],                // массив координат Y
   const uint  clr,                // цвет
   const uint  style=UINT_MAX      // стиль линии
   );

Параметры

x[]

[in]  Массив координат X точек многоугольника.

y[]

[in]  Массив координат Y точек многоугольника.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

style=UINT_MAX

[in]  Стиль линии - одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.