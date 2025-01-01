ДокументацияРазделы
LineStyleSet

Устанавливает стиль линии.

void  LineStyleSet(
   const uint  style      // стиль
   );

Параметры

style

[in]  Стиль линии.

Примечание

Входной параметр может принимать любое из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE. Кроме того, существует возможность создать пользовательский стиль рисования линии.