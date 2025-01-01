ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasLineVertical 

LineVertical

Рисует отрезок вертикальной линии.

void  LineVertical(
   int         x,       // координата X
   int         y1,      // координата Y
   int         y2,      // координата Y
   const uint  clr      // цвет
   );

Параметры

x

[in]  Координата X отрезка.

y1

[in]  Координата Y первой точки отрезка.

y2

[in]  Координата Y второй точки отрезка.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.