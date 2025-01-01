ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasColorBorder 

ColorBorder (метод Get)

Возвращает цвет границ.

 uint  ColorBorder()

Возвращаемое значение

Цвет границ.

ColorBorder (метод Set)

Устанавливает цвет границ.                                            

 void  ColorBorder(
   const uint  value,  // цвет границ 
   )

Параметры

value

[in]  Цвет границ.