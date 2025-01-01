ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasPolylineSmooth 

PolylineSmooth

Рисует ломаную линию заданной толщины с использованием двух алгоритмов сглаживания последовательно. Сначала на основе кривых Безье сглаживаются отдельные отрезки линии. Затем для повышения качества отрисовки к построенной из этих отрезков ломаной линии применяется растровый алгоритм сглаживания.

void  PolylineSmooth(
   const int&       x[],                         // массив координат X точек ломаной линии
   const int&       y[],                         // массив координат Y точек ломаной линии
   const uint       clr,                         // цвет 
   const int        size,                        // толщина линии
   ENUM_LINE_STYLE  style=STYLE_SOLID,           // стиль линии
   ENUM_LINE_END    end_style=LINE_END_ROUND,    // стиль концов линии
   double           tension=0.5,                 // значение параметра сглаживания
   double           step=10                      // шаг аппроксимации
   )

Параметры

&x[]

[in]  Массив координат X точек ломаной линии.

&y[]

[in]  Массив координат Y точек ломаной линии.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

size

[in]  Толщина линии.

style=STYLE_SOLID

[in]  Стиль линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.

end_style=LINE_END_ROUND

[in]  Стиль концов линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_END.

tension=0.5

[in]  Значение параметра сглаживания.

step=10

[in]  Шаг аппроксимации.

 