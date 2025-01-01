ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasLineThick 

LineThick

Рисует отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания.

void  LineThick(
   const int      x1,            // координата X первой точки отрезка 
   const int      y1,            // координата Y первой точки отрезка
   const int      x2,            // координата X второй точки отрезка
   const int      y2,            // координата Y второй точки отрезка
   const uint     clr,           // цвет 
   const int      size,          // толщина линии
   const uint     style,         // стиль линии
   ENUM_LINE_END  end_style      // стиль концов линии
   )

Параметры

x1

[in]  Координата X первой точки отрезка.

y1

[in]  Координата Y первой точки отрезка.

x2

[in]  Координата X второй точки отрезка.

y2

[in]  Координата Y второй точки отрезка.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

size

[in]  Толщина линии.

style

[in]  Стиль линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.

end_style

[in]  Стиль концов линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_END

ENUM_LINE_END

Идентификатор

Описание

LINE_END_ROUND

Концы линий закругляются.

LINE_END_BUTT

Концы линий обрезаются.

LINE_END_SQUARE

Линия оканчивается закрашенным прямоугольником.  