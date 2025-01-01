ДокументацияРазделы
Устанавливает размер шрифта.

bool  FontSizeSet(
   int  size      // размер
   );

Параметры

size

[in]  Размер шрифта. Более подробно о специфике задания размера смотрите в описании функции TextSetFont().

Возвращаемое значение

true - в случае удачи, иначе - false