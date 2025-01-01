ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasLegendAlignment 

LegendAlignment

Устанавливает выравнивание текста для легенды.

 void  LegendAlignment(
   const ENUM_ALIGNMENT  value,  // флаг
   )

Параметры

value

[in] Принимает одно из значений  перечисления ENUM_ALIGNMENT:

  • ALIGNMENT_LEFT — выравнивание по левому краю.
  • ALIGNMENT_TOP — выравнивание по верхнему краю.
  • ALIGNMENT_RIGHT — выравнивание по правому краю.
  • ALIGNMENT_BOTTOM — выравнивание по нижнему краю.