DrawScaleLeft

Виртуальный метод для перерисовки левой шкалы значений.                                              

 virtual int  DrawScaleLeft(
   const bool  draw,  // флаг
   )

Параметры

draw

[in] Флаг, указывающий, нужно ли выполнять перерисовку шкалы. 

Возвращаемое значение

Ширина шкалы значений.