IsShowScaleTop

Возвращает флаг видимости шкалы значений сверху.

 bool  IsShowScaleTop()

Возвращаемое значение

true, если шкала значений видна, иначе — false.