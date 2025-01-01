ДокументацияРазделы
DrawLegendHorizontal

Рисует горизонтальную легенду.                                

 int  DrawLegendHorizontal(
   const int  w,  // 
   const int  h,  // 
   )

Параметры

w

[in] Максимальная ширина текста в легенде. 

h

[in] Максимальная высота текста в легенде. 

Возвращаемое значение

Высота легенды в пикселях.