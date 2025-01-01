- Attach
Pie
Рисует закрашенный сектор эллипса, вписанного в прямоугольник с углами в (x1,y1) и (x2,y2). Границы сектора отсекаются линиями из центра эллипса, идущими к двум точкам с координатами (x3,y3) и (x4,y4).
|
void Pie(
Параметры
x1
[in] Координата X левого верхнего угла, определяющего прямоугольник.
y1
[in] Координата Y левого верхнего угла, определяющего прямоугольник.
x2
[in] Координата X правого нижнего угла, определяющего прямоугольник.
y2
[in] Координата Y правого нижнего угла, определяющего прямоугольник.
x3
[in] Координата X первой точки, к которой проведена линия из центра прямоугольника для получения границы дуги.
y3
[in] Координата Y первой точки, к которой проведена линия из центра прямоугольника для получения границы дуги.
x4
[in] Координата X второй точки, к которой проведена линия из центра прямоугольника для получения границы дуги.
y4
[in] Координата Y второй точки, к которой проведена линия из центра прямоугольника для получения границы дуги.
clr
[in] Цвет границы сектора в формате ARGB.
fill_clr
[in] Цвет заливки сектора в формате ARGB. Для преобразования цвета в формат ARGB используйте функцию ColorToARGB().
Рисует закрашенный сектор эллипса с центром в точке (x,y), вписанного в прямоугольник с радиусами rx и ry. Границы сектора отсекаются лучами из центра эллипса, заданными углами fi3 и fi4.
|
void Pie(
Рисует закрашенный сектор эллипса с центром в точке (x,y), вписанного в прямоугольник с радиусами rx и ry, и возвращает координаты границ дуги. Границы сектора отсекаются лучами из центра эллипса, заданными углами fi3 и fi4.
|
void Pie(
Параметры
x
[in] Координата X центра эллипса.
y
[in] Координата Y центра эллипса.
rx
[in] Радиус эллипса по координате X, в пикселях.
ry
[in] Радиус эллипса по координате X, в пикселях.
fi3
[in] Угол в радианах, задающий первую границу дуги
fi4
[in] Угол в радианах, задающий вторую границу дуги
x3
[out] Переменная для получения координаты X первой границы дуги.
y3
[out] Переменная для получения координаты Y первой границы дуги.
x4
[out] Переменная для получения координаты X второй границы дуги.
y4
[out] Переменная для получения координаты Y второй границы дуги.
clr
[in] Цвет границы сектора в формате ARGB.
fill_clr
[in] Цвет заливки сектора в формате ARGB. Для преобразования цвета в формат ARGB используйте функцию ColorToARGB().
#include <Canvas\Canvas.mqh>