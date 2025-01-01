Pie

Рисует закрашенный сектор эллипса, вписанного в прямоугольник с углами в (x1,y1) и (x2,y2). Границы сектора отсекаются линиями из центра эллипса, идущими к двум точкам с координатами (x3,y3) и (x4,y4).

void Pie(

int x1,

int y1,

int x2,

int y2,

int x3,

int y3,

int x4,

int y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Параметры

x1

[in] Координата X левого верхнего угла, определяющего прямоугольник.

y1

[in] Координата Y левого верхнего угла, определяющего прямоугольник.

x2

[in] Координата X правого нижнего угла, определяющего прямоугольник.

y2

[in] Координата Y правого нижнего угла, определяющего прямоугольник.

x3

[in] Координата X первой точки, к которой проведена линия из центра прямоугольника для получения границы дуги.

y3

[in] Координата Y первой точки, к которой проведена линия из центра прямоугольника для получения границы дуги.

x4

[in] Координата X второй точки, к которой проведена линия из центра прямоугольника для получения границы дуги.

y4

[in] Координата Y второй точки, к которой проведена линия из центра прямоугольника для получения границы дуги.

clr

[in] Цвет границы сектора в формате ARGB.

fill_clr

[in] Цвет заливки сектора в формате ARGB. Для преобразования цвета в формат ARGB используйте функцию ColorToARGB().

Рисует закрашенный сектор эллипса с центром в точке (x,y), вписанного в прямоугольник с радиусами rx и ry. Границы сектора отсекаются лучами из центра эллипса, заданными углами fi3 и fi4.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Рисует закрашенный сектор эллипса с центром в точке (x,y), вписанного в прямоугольник с радиусами rx и ry, и возвращает координаты границ дуги. Границы сектора отсекаются лучами из центра эллипса, заданными углами fi3 и fi4.

void Pie(

int x,

int y,

int rx,

int ry,

int fi3,

int fi4,

int& x3,

int& y3,

int& x4,

int& y4,

const uint clr,

const uint fill_clr

);

Параметры

x

[in] Координата X центра эллипса.

y

[in] Координата Y центра эллипса.

rx

[in] Радиус эллипса по координате X, в пикселях.

ry

[in] Радиус эллипса по координате X, в пикселях.

fi3

[in] Угол в радианах, задающий первую границу дуги

fi4

[in] Угол в радианах, задающий вторую границу дуги

x3

[out] Переменная для получения координаты X первой границы дуги.

y3

[out] Переменная для получения координаты Y первой границы дуги.

x4

[out] Переменная для получения координаты X второй границы дуги.

y4

[out] Переменная для получения координаты Y второй границы дуги.

clr

[in] Цвет границы сектора в формате ARGB.

fill_clr

[in] Цвет заливки сектора в формате ARGB. Для преобразования цвета в формат ARGB используйте функцию ColorToARGB().

Примеры вызова методов класса: