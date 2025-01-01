ДокументацияРазделы
NumGrid

Возвращает количество вертикальных делений шкалы при построении сетки графика.

 uint  NumGrid()

Возвращаемое значение

Количество делений.

Устанавливает количество вертикальных делений шкалы при построении сетки графика.                      

 void  NumGrid(
   const uint  value,  // количество делений
   )

Параметры

value

[in] Количество делений. 