ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCChartCanvasDrawScaleBottom 

DrawScaleBottom

Виртуальный метод для перерисовки нижней шкалы значений.                                          

 virtual int  DrawScaleBottom(
   const bool  draw,  // флаг 
   )

Параметры

draw

[in] Флаг, указывающий, нужно ли выполнять перерисовку шкалы. 

Возвращаемое значение

Высота шкалы значений.