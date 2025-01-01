ДокументацияРазделы
MaxData (метод Get)

Возвращает максимальное количество допустимых данных (серий).

 uint  MaxData()

Возвращаемое значение

Максимальное количество данных (серий).

MaxData (метод Set)

Устанавливает максимальное количество допустимых данных (серий).                                    

 void  MaxData(
   const uint  value,  // количество данных
   )

Параметры

value

[in] Максимальное количество данных (серий).