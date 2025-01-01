ДокументацияРазделы
FillEllipse

Рисует закрашенный эллипс, вписанный в прямоугольник с заданными координатами.

void  FillPolygon(
   int         x1,      // координата X верхнего левого угла прямоугольника
   int         y1,      // координата Y верхнего левого угла прямоугольника
   int         x2,      // координата X нижнего правого угла прямоугольника
   int         y2,      // координата Y нижнего правого угла прямоугольника
   const uint  clr       // цвет эллипса
   );

Параметры

x1

[in]  Координата X левого верхнего угла, определяющего прямоугольник.

y1

[in]  Координата Y левого верхнего угла, определяющего прямоугольник.

x2

[in]  Координата X правого нижнего угла, определяющего прямоугольник.

y2

[in]  Координата Y правого нижнего угла, определяющего прямоугольник.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.