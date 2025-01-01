ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvasLineThickVertical 

LineThickVertical

Рисует вертикальный отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания.

void  LineThickVertical(
   const int      x,             // координата X отрезка
   const int      y1,            // координата Y первой точки отрезка
   const int      y2,            // координата Y второй точки отрезка
   const uint     clr,           // цвет
   const int      size,          // толщина линии
   const uint     style,         // стиль линии
   ENUM_LINE_END  end_style      // стиль концов линии
   )

Параметры

x

[in]  Координата X отрезка.

y1

[in]  Координата Y первой точки отрезка.

y2

[in]  Координата Y второй точки отрезка.

clr

[in]  Цвет в формате ARGB.

size

[in]  Толщина линии.

style

[in]  Стиль линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_STYLE или пользовательское значение.

end_style

[in]  Стиль концов линии — одно из значений перечисления ENUM_LINE_END.

 