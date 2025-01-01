- Attach
CCanvas
Класс CCanvas является классом для упрощенного создания пользовательских рисунков.
Описание
Класс CCanvas обеспечивает создание графического ресурса (с привязкой к объекту чарта или без) и рисование графических примитивов.
Декларация
|
class CCanvas
Заголовок
|
#include <Canvas\Canvas.mqh>
|
Иерархия наследования
CCanvas
Прямые потомки
CChartCanvas, CFlameCanvas
Методы класса по группам
|
Создание
|
|
Привязывает объект OBJ_BITMAP_LABEL к экземпляру класса CCanvas
|
Создает графический ресурс без привязки к объекту чарта
|
Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта
|
Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта
|
Уничтожает графический ресурс
|
Свойства
|
|
Получает имя привязанного объекта чарта
|
Получает имя графического ресурса
|
Получает ширину графического ресурса
|
Получает высоту графического ресурса
|
Устанавливает стиль линии
|
Обновление объекта на экране
|
|
Отображает изменения на экран
|
Изменяет размеры графического ресурса
|
Очистка/заполнение цветом
|
|
Очищает или заполняет указанным цветом
|
Доступ к данным
|
|
Получает цвет точки с указанными координатами
|
Устанавливает цвет точки с указанными координатами
|
Рисование примитивов
|
|
Рисует вертикальную линию
|
Рисует горизонтальную линию
|
Рисует произвольную линию
|
Рисует ломаную линию
|
Рисует многоугольник
|
Рисует прямоугольник
|
Рисует окружность
|
Рисует треугольник
|
Рисует эллипс
|
Рисует дугу эллипса
|
Рисует сектор эллипса
|
Рисование закрашенных примитивов
|
|
Рисует закрашенный прямоугольник
|
Рисует закрашенный круг
|
Рисует закрашенный треугольник
|
Рисует закрашенный многоугольник
|
Рисует закрашенный эллипс
|
Закрашивает область
|
Рисование примитивов с использованием сглаживания
|
|
Рисует точку
|
Рисует линию
|
Рисует ломаную линию
|
Рисует многоугольник
|
Рисует треугольник
|
Рисует окружность
|
Рисует эллипс
|
Рисует линию
|
Рисует ломаную линию
|
Рисует многоугольник
|
Рисует треугольник
|
Рисует окружность
|
Рисует эллипс
|
Рисует отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания
|
Рисует вертикальный отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания
|
Рисует горизонтальный отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания
|
Рисует многоугольник заданной толщины с использованием двух алгоритмов сглаживания
|
Рисует многоугольник заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания
|
Рисует ломаную линию заданной толщины с использованием двух алгоритмов сглаживания
|
Рисует ломаную линию заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания
|
Текст
|
|
Устанавливает параметры шрифта
|
Устанавливает имя шрифта
|
Устанавливает размер шрифта
|
Устанавливает флаги шрифта
|
Устанавливает угол наклона шрифта
|
Получает параметры шрифта
|
Получает имя шрифта
|
Получает размер шрифта
|
Получает флаги шрифта
|
Получает угол наклона шрифта
|
Выводит текст
|
Получает ширину текста
|
Получает высоту текста
|
Получает размеры текста
|
Прозрачность
|
|
Устанавливает уровень прозрачности
|
Ввод/вывод
|
|
Читает рисунок из BMP-файла