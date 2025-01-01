ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаПользовательская графикаCCanvas 

CCanvas

Класс CCanvas является классом для упрощенного создания пользовательских рисунков.

Описание

Класс CCanvas обеспечивает создание графического ресурса (с привязкой к объекту чарта или без) и рисование графических примитивов.

Декларация

   class CCanvas

Заголовок

   #include <Canvas\Canvas.mqh>

Иерархия наследования

  CCanvas

Прямые потомки

CChartCanvas, CFlameCanvas

Методы класса по группам

Создание

 

Attach

Привязывает объект OBJ_BITMAP_LABEL к экземпляру класса CCanvas

Create

Создает графический ресурс без привязки к объекту чарта

CreateBitmap

Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта

CreateBitmapLabel

Создает графический ресурс, привязанный к объекту чарта

Destroy

Уничтожает графический ресурс

Свойства

 

ChartObjectName

Получает имя привязанного объекта чарта

ResourceName

Получает имя графического ресурса

Width

Получает ширину графического ресурса

Height

Получает высоту графического ресурса

LineStyleSet

Устанавливает стиль линии

Обновление объекта на экране

 

Update

Отображает изменения на экран

Resize

Изменяет размеры графического ресурса

Очистка/заполнение цветом

 

Erase

Очищает или заполняет указанным цветом

Доступ к данным

 

PixelGet

Получает цвет точки с указанными координатами

PixelSet

Устанавливает цвет точки с указанными координатами

Рисование примитивов

 

LineVertical

Рисует вертикальную линию

LineHorizontal

Рисует горизонтальную линию

Line

Рисует произвольную линию

Polyline

Рисует ломаную линию

Polygon

Рисует многоугольник

Rectangle

Рисует прямоугольник

Circle

Рисует окружность

Triangle

Рисует треугольник

Ellipse

Рисует эллипс

Arc

Рисует дугу эллипса

Pie

Рисует сектор эллипса

Рисование закрашенных примитивов

 

FillRectangle

Рисует закрашенный прямоугольник

FillCircle

Рисует закрашенный круг

FillTriangle

Рисует закрашенный треугольник

FillPolygon

Рисует закрашенный многоугольник

FillEllipse

Рисует закрашенный эллипс

Fill

Закрашивает область

Рисование примитивов с использованием сглаживания

 

PixelSetAA

Рисует точку

LineAA

Рисует линию

PolylineAA

Рисует ломаную линию

PolygonAA

Рисует многоугольник

TriangleAA

Рисует треугольник

CircleAA

Рисует окружность

EllipseAA

Рисует эллипс

LineWu

Рисует линию

PolylineWu

Рисует ломаную линию

PolygonWu

Рисует многоугольник

TriangleWu

Рисует треугольник

CircleWu

Рисует окружность

EllipseWu

Рисует эллипс

LineThick

Рисует отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания

LineThickVertical

Рисует вертикальный отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания

LineThickHorizontal

Рисует горизонтальный отрезок произвольной линии заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания

PolygonSmooth

Рисует многоугольник заданной толщины с использованием двух алгоритмов сглаживания

PolygonThick

Рисует многоугольник заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания

PolylineSmooth

Рисует ломаную линию заданной толщины с использованием двух алгоритмов сглаживания

PolylineThick

Рисует ломаную линию заданной толщины с использованием алгоритма сглаживания

Текст

 

FontSet

Устанавливает параметры шрифта

FontNameSet

Устанавливает имя шрифта

FontSizeSet

Устанавливает размер шрифта

FontFlagsSet

Устанавливает флаги шрифта

FontAngleSet

Устанавливает угол наклона шрифта

FontGet

Получает параметры шрифта

FontNameGet

Получает имя шрифта

FontSizeGet

Получает размер шрифта

FontFlagsGet

Получает флаги шрифта

FontAngleGet

Получает угол наклона шрифта

TextOut

Выводит текст

TextWidth

Получает ширину текста

TextHeight

Получает высоту текста

TextSize

Получает размеры текста

Прозрачность

 

TransparentLevelSet

Устанавливает уровень прозрачности

Ввод/вывод

 

LoadFromFile

Читает рисунок из BMP-файла