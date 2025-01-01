CCanvas

Класс CCanvas является классом для упрощенного создания пользовательских рисунков.

Описание

Класс CCanvas обеспечивает создание графического ресурса (с привязкой к объекту чарта или без) и рисование графических примитивов.

Декларация

class CCanvas

Заголовок

#include <Canvas\Canvas.mqh>

Иерархия наследования CCanvas Прямые потомки CChartCanvas, CFlameCanvas

Методы класса по группам