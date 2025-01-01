DocumentaçãoSeções
Cria um recurso gráfico vinculado a um objeto gráfico.

1. Cria um recurso gráfico na janela principal do gráfico corrente.

bool  CreateBitmap(
   const string       name,                                 // name
   const datetime     time,                                 // time
   const double       price,                                // price
   const int          width,                                // width
   const int          height,                               // height
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // format
   );

2. Cria um recurso gráfico, usando um ID de gráfico e um número da sub-janela.

bool  CreateBitmap(
   const long         chart_id,                             // chart ID
   const int          subwin,                               // subwindow number
   const string       name,                                 // name
   const datetime     time,                                 // time
   const double       price,                                // price
   const int          width,                                // width
   const int          height,                               // height
   ENUM_COLOR_FORMAT  clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA      // format
   );

Parâmetros

chart_id

[in]  ID Chart para criar um objeto.

subwin

[in]  Número do Gráfico na sub-janela para criar um objeto.

name

[in]  Nome do objeto gráfico e uma base para um nome de recurso gráfico.

time

[in] Ancoragem de objeto gráfico com coordenada de tempo.

price

[in]  Ancoragem de objeto gráfico com coordenada de preço.

width

[in]  Recurso gráfico da largura (tamanho ao longo do eixo X) em pixels.

height

[in]  Recurso gráfico da largura (tamanho ao longo do eixo Y) em pixels.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in]  Método de processamento de cores. Veja a descrição da função ResourceCreate() para saber mais sobre os métodos de processamento de cores.

Valor de retorno

verdade - se bem sucedido, caso contrário - falso.

Observação

Se a primeira versão função for usada, o objeto é criado na janela principal do gráfico corrente.

Tamanho do objeto coincide com o tamanho de um recurso gráfico.