MaxDescrLen (método Get)

Retorna o comprimento máximo dos descritores.

 uint  MaxDescrLen()

Valor de retorno

Valor do comprimento máximo dos descritores.

MaxDescrLen (método Set)

Define o comprimento máximo dos descritores.                          

 void  MaxDescrLen(
comprimento máximo
   )

Parâmetros

value

[in] Valor do comprimento máximo dos descritores.