CreateBitmapLabel
Cria um recurso gráfico vinculado a um objeto gráfico.
1. Cria um recurso gráfico na janela principal do gráfico corrente.
bool CreateBitmapLabel(
2. Cria um recurso gráfico, usando um ID de gráfico e um número da sub-janela.
bool CreateBitmapLabel(
Parâmetros
chart_id
[in] ID Chart para criar um objeto.
subwin
[in] Número do Gráfico na sub-janela para criar um objeto.
name
[in] Nome do objeto gráfico e uma base para um nome de recurso gráfico.
x
[in] Chart object anchor point X coordinate.
y
[in] Chart object anchor point Y coordinate.
width
[in] Recurso gráfico da largura (tamanho ao longo do eixo X) em pixels.
height
[in] Recurso gráfico da largura (tamanho ao longo do eixo Y) em pixels.
clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA
[in] Método de processamento de cores. Veja a descrição da função ResourceCreate() para saber mais sobre os métodos de processamento de cores.
Valor de retorno
verdade - se bem sucedido, caso contrário - falso.
Observação
Se a primeira versão função for usada, o objeto é criado na janela principal do gráfico corrente.
Tamanho do objeto coincide com o tamanho de um recurso gráfico.