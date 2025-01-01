CreateBitmapLabel

Cria um recurso gráfico vinculado a um objeto gráfico.

1. Cria um recurso gráfico na janela principal do gráfico corrente.

bool CreateBitmapLabel(

const string name,

const int x,

const int y,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

2. Cria um recurso gráfico, usando um ID de gráfico e um número da sub-janela.

bool CreateBitmapLabel(

const long chart_id,

const int subwin,

const string name,

const int x,

const int y,

const int width,

const int height,

ENUM_COLOR_FORMAT clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

);

Parâmetros

chart_id

[in] ID Chart para criar um objeto.

subwin

[in] Número do Gráfico na sub-janela para criar um objeto.

name

[in] Nome do objeto gráfico e uma base para um nome de recurso gráfico.

x

[in] Chart object anchor point X coordinate.

y

[in] Chart object anchor point Y coordinate.

width

[in] Recurso gráfico da largura (tamanho ao longo do eixo X) em pixels.

height

[in] Recurso gráfico da largura (tamanho ao longo do eixo Y) em pixels.

clrfmt=COLOR_FORMAT_XRGB_NOALPHA

[in] Método de processamento de cores. Veja a descrição da função ResourceCreate() para saber mais sobre os métodos de processamento de cores.

Valor de retorno

verdade - se bem sucedido, caso contrário - falso.

Observação

Se a primeira versão função for usada, o objeto é criado na janela principal do gráfico corrente.

Tamanho do objeto coincide com o tamanho de um recurso gráfico.