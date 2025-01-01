DocumentaçãoSeções
Recebe a cor do ponto com coordenadas específicas.

uint  PixelGet(
   const int  x,     // X coordinate
   const int  y      // Y coordinate
   );

Parâmetros

x

[in]  Coordenada do ponto X.

y

[in]  Coordenada do ponto Y.

Valor de retorno

Cores no formato ARGB.