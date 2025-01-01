DocumentaçãoSeções
LineVertical

Desenha um segmento de linha horizontal.

void  LineVertical(
   int         x,       // X coordinate
   int         y1,      // Y coordinate
   int         y2,      // Y coordinate
   const uint  clr      // color
   );

Parâmetros

x

[in]  coordenada X do segmento.

y1

[in]  Coordenada Y do primeiro ponto do segmento.

y2

[in]  Coordenada Y do segundo ponto do segmento.

clr

[in]  Cores no formato ARGB.