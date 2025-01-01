DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCChartCanvasShowDescriptors 

ShowDescriptors

Define o valor do sinalizador de visibilidade para os descritores (FLAG_SHOW_DESCRIPTORS).                        

 void  ShowDescriptors(
   const bool  flag,    // valor do sinalizador 
   )

Parâmetros

flag

[in] Valor do sinalizador:

  • true – o descritor torna-se visível.
  • false – o descritor torna-se invisível.