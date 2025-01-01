DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCChartCanvasDrawScaleBottom 

DrawScaleBottom

Método virtual para redesenhar o a escala inferior de valores.                                          

 virtual int  DrawScaleBottom(
   const bool  draw,  // sinalizador 
   )

Parâmetros

draw

[in] Sinalizador que indica se é necessário redesenhar a escala. 

Valor de retorno

Altura da escala de valores.