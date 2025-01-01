DocumentaçãoSeções
Desenha uma elipse preenchida inscrita num retângulo com as coordenadas especificadas.

void  FillPolygon(
   int         x1,      // coordenada X do canto superior esquerdo do retângulo
   int         y1,      // coordenada Y do canto superior esquerdo do retângulo
   int         x2,      // coordenada X do canto inferior direito do retângulo
   int         y2,      // coordenada Y do canto inferior direito do retângulo
   const uint  clr       // cor da elipse
   );

Parâmetros

x1

[in]  Coordenada X do canto superior esquerdo que define um retângulo.

y1

[in]  Coordenada Y do canto superior esquerdo que define um retângulo.

x2

[in]  Coordenada X do canto inferior direito que define um retângulo.

y2

[in]  Coordenada Y do canto inferior direito que define um retângulo.

clr

[in]  Cor no formato ARGB.