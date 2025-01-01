DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCCanvasLineStyleSet 

LineStyleSet

Configura o estilo de linha.

void  LineStyleSet(
   const uint  style      // style
   );

Parâmetros

style

[in]  Line style.

Observação

O parâmetro de entrada pode ser qualquer um dos valores da enumeração ENUM_LINE_STYLE. Além disso, é possível criar um estilo de desenho de linha personalizada.