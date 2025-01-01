DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCChartCanvasDrawData 

DrawData

Método virtual para desenhar uma série de dados no índice especificado.

virtual void  DrawData(
   const uint  idx=0,  // índice
   )

Parâmetros

idx=0

[in] Índice de série. 