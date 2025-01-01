DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCChartCanvasShowValue 

ShowValue

Define o sinalizador de visibilidade para os valores (FLAG_SHOW_VALUE).                                   

 void  ShowValue(
   const bool  flag,  // valor do sinalizador 
   )

Parâmetros

flag

[in] Valor do sinalizador:

  • true – o valor torna-se visível.  
  • false – o valor torna-se invisível.