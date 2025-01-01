- ColorBackground
- ColorBorder
- ColorText
- ColorGrid
- MaxData
- MaxDescrLen
- ShowFlags
- IsShowLegend
- IsShowScaleLeft
- IsShowScaleRight
- IsShowScaleTop
- IsShowScaleBottom
- IsShowGrid
- IsShowDescriptors
- IsShowPercent
- VScaleMin
- VScaleMax
- NumGrid
- DataOffset
- DataTotal
- DrawDescriptors
- DrawData
- Create
- AllowedShowFlags
- ShowLegend
- ShowScaleLeft
- ShowScaleRight
- ShowScaleTop
- ShowScaleBottom
- ShowGrid
- ShowDescriptors
- ShowValue
- ShowPercent
- LegendAlignment
- Accumulative
- VScaleParams
- DescriptorUpdate
- ColorUpdate
- ValuesCheck
- Redraw
- DrawBackground
- DrawLegend
- DrawLegendVertical
- DrawLegendHorizontal
- CalcScales
- DrawScales
- DrawScaleLeft
- DrawScaleRight
- DrawScaleTop
- DrawScaleBottom
- DrawGrid
- DrawChart
Create
Método virtual que cria um recurso gráfico.
|
virtual bool Create(
Parâmetros
nome
[in] [in] [in] [in] Base para o nome do recurso gráfico. O nome do recurso é formado ao criar usando a adição de cadeias de caracteres pseudo-aleatórias.
width
[in] Largura (tamanho ao longo do eixo X) em pixels.
height
[in] Altura (tamanho ao longo do eixo Y) em pixels.
clrfmt
[in] Método de processamento de cor. Saiba mais sobre os métodos de processamento de cor na descrição da função ResourceCreate().
Valor de retorno
true no caso de sucesso, caso contrário, false.