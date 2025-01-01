DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCCanvasLineThick 

LineThick

Desenha um segmento de uma linha livre com uma espessura predeterminada usando o algoritmo de suavização.

void  LineThick(
   const int      x1,            // coordenada X do primeiro ponto do segmento 
   const int      y1,            //coordenada Y do primeiro ponto do segmento 
   const int      x2,            // coordenada X do segundo ponto do segmento 
   const int      y2,            // coordenada Y do segundo ponto do segmento 
   const uint     clr,           // cor 
   const int      size,          // espessura da linha 
   const uint     style,         // estilo de linha
   ENUM_LINE_END  end_style      // estilo de extremidades de linha
   )

Parâmetros

x1

[in]  Coordenada X do primeiro ponto do segmento.

y1

[in]  Coordenada Y do primeiro ponto do segmento.

x2

[in]  Coordenada X do segundo ponto do segmento.

y2

[in]  Coordenada Y do segundo ponto do segmento.

clr

[in]  Cor no formato ARGB.

size

[in]  Espessura de linha.

style

[in]  Estilo de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_STYLE ou um valor personalizado.

end_style

[in]  Estilo de extremidades de linha – um dos valores da enumeração ENUM_LINE_END

ENUM_LINE_END

Identificador

Descrição

LINE_END_ROUND

As extremidades das linhas são arredondados.

LINE_END_BUTT

As extremidades das linhas são recortadas.

LINE_END_SQUARE

A linha termina com um retângulo preenchido.  