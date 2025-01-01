DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCCanvasLineHorizontal 

LineHorizontal

Desenha um segmento de linha horizontal.

void  LineHorizontal(
   int         x1,      // X coordinate
   int         x2,      // X coordinate
   int         y,       // Y coordinate
   const uint  clr      // color
   );

Parâmetros

x1

[in]  coordenada X do primeiro ponto do segmento.

x2

[in]  Coordenada X do segundo ponto do segmento.

y

[in]  Coordenada Y do segmento.

clr

[in]  Cores no formato ARGB.