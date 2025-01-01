DocumentaçãoSeções
DataOffset

Retorna o valor de deslocamento dos dados.

 int  DataOffset()

Valor de retorno

Deslocamento de dados.

Define o valor de deslocamento dos dados.                                            

 void  DataOffset(
   const int  value,  // valor
   )

Parâmetros

value

[in] Deslocamento de dados.