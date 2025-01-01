DocumentaçãoSeções
DrawScaleLeft

Método virtual para redesenhar o a escala esquerda de valores.                                              

 virtual int  DrawScaleLeft(
   const bool  draw,  // sinalizador
   )

Parâmetros

draw

[in] Sinalizador que indica se é necessário redesenhar a escala. 

Valor de retorno

Largura da escala de valores.