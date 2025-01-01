DocumentaçãoSeções
ColorBorder (método Get)

Retorna a cor das bordas.

 uint  ColorBorder()

Valor de retorno

Cor de borda.

ColorBorder (método Set)

Define a cor das bordas.                                            

 void  ColorBorder(
   const uint  value,  // cor das bordas 
   )

Parâmetros

value

[in]  Cor das bordas.