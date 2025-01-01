DocumentaçãoSeções
Accumulative

Define os sinalizadores de acumulação de valores para as séries.                                           

 void  Accumulative(
   const bool  flag=true,  // valor do sinalizador
   )

Parâmetros

flag=true

[in] Valor do sinalizador:

  • true – o valor atual da série é substituído pela soma de todos os anteriores.
  • false – modo padrão de renderização de séries. 