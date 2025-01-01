DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCCanvasFontGet 

FontGet

Recebe os parâmetros de fonte atuais.

void  FontGet(
   string&  name,      // name
   int&     size,      // size
   uint&    flags,     // flags
   uint&    angle      // slope angle
   );

Parâmetros

name

[out]  Referência da variável para o retorno do nome da fonte.

size

[out]  Referência da variável para o retorno do tamanho da fonte.

flags

[out]  Referência da variável para o retorno da flag da fonte.

angle

[out]  Referência da variável para retornar um ângulo de inclinação da fonte.