FontGet

Recebe os parâmetros de fonte atuais.

void FontGet(

string& name,

int& size,

uint& flags,

uint& angle

);

Parâmetros

name

[out] Referência da variável para o retorno do nome da fonte.

size

[out] Referência da variável para o retorno do tamanho da fonte.

flags

[out] Referência da variável para o retorno da flag da fonte.

angle

[out] Referência da variável para retornar um ângulo de inclinação da fonte.