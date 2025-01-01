DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoGráficos personalizadosCChartCanvasColorBackground 

ColorBackground (método Get)

Retorna a cor de fundo.

 uint  ColorBackground()

Valor de retorno

Cor de fundo.

ColorBackground (método Set)

Define a cor de fundo.                                          

 void  ColorBackground(
   const uint  value,  // cor de fundo 
   )

Parâmetros

value

[in]  Cor de fundo.