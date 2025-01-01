DocumentaçãoSeções
DescriptorUpdate

Atualiza o valor do descritor de uma série (numa determinada posição).

 bool  DescriptorUpdate(
   const uint    pos,    // índice
   const string  descr,  // valor
   )

Parâmetros

pos

[in] Número de ordem - a partir do zero - para o índice de série.

descr

[in] Valor do descritor.

Valor de retorno

true, em caso de sucesso, caso contrário, false.