IsShowScaleTop

Retorna o sinalizador de visibilidade da escala dos valores acima.

 bool  IsShowScaleTop()

Valor de retorno

true, se a escala de valores é visível, caso contrário, false.