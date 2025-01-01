DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Gráficos personalizados CCanvas EllipseWu 

EllipseWu

Desenha uma elipse usando dois pontos e um algoritmo de suavização Wu.

void  EllipseWu(
   int         x1,      // X coordinate
   int         y1,      // Y coordinate
   int         x2,      // X coordinate
   int         y2,      // Y coordinate
   const uint  clr      // color
   );

Parâmetros

x1

[in]  Coordenada X do primeiro ponto para formar uma elipse.

y1

[in]  Coordenada Y do primeiro ponto para formar uma elipse.

x2

[in]  Coordenada X do segundo ponto para formar uma elipse.

y2

[in]  Coordenada Y do segundo ponto para formar uma elipse.

clr

[in]  Cores no formato ARGB.